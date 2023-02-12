Руководители Башкирии и Адыгеи возложили цветы к памятнику Герою России Минигали Шаймуратову

В Уфе 12 февраля Глава Башкортостана Радий Хабиров и Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетили Советскую площадь. Здесь они возложили цветы к памятнику Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Напомним, мемориальный комплекс открыли 11 октября – в День Республики Башкортостан. Он посвящён легендарному комдиву 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, его знаменитым конникам и всем защитникам Родины. Его автор – скульптор, народный художник России Салават Щербаков.

Ученый–историк, руководитель регионального отделения военно–исторического общества России Рамиль Рахимов во время экскурсии рассказал, что памятник является смысловым центром монументального ансамбля.

Колоннада, с двух сторон обнимающая постамент, символизирует народное объединение перед опасностью, перед лицом врага, предает всему ансамблю торжественность и монументальность.

Минигали Шаймуратов представлен в напряженный момент кавалерийской атаки. В его смелой решительной позе отражены черты характера этого выдающегося человека – бесстрашного кавалериста. На фасаде постамента размещен геральдический щит, увенчанный Звездой Героя России. На щите надпись: «Герою Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову».

По бокам постамента установлены барельефы. На них изображены сюжеты из героической истории башкирского народа – эпоса «Урал-батыр», жизни народного героя Салавата Юлаева, подвигов «северных амуров» и 112-й Башкавдивизии.