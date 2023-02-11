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Сегодня, 23:22

В Уфе у театра кукол появился пристрой: идет реконструкция

соцсети Алана Марзаева
Фото:соцсети Алана Марзаева

В Уфе продолжается реконструкция Башкирского театра кукол — в рамках подготовки к 450-летию Уфы.  О ходе работ в своих соцсетях рассказал вице-премьер правительства Башкирии Алан Марзаев. «Фасад здания уже обрел новый вид — к старому театру строители возвели новый четырехэтажный пристрой. Буквально через пару недель закончится установка витражных стекол и входных арок.
Работы на площадке идут активными темпами. Рабочие проводят внутренние отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций. Подарок, который получат юные зрители и актеры к юбилею столицы, впечатляет: новые сцены с современным оборудованием, музей кукол, интерактивные студии, мастерские, бутафорская, благоустроенный сквер у театра кукол и многое другое», — написал вице-премьер.

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