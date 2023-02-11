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Сегодня, 13:47

В России предложили отмечать крупные юбилеи школ на федеральном уровне

В России предложили отмечать крупные юбилеи школ на федеральном уровне. С такой инициативой выступили министр просвещения Сергей Кравцов на заседании всероссийского экспертного педагогического совета.

«В нашей стране есть школы, которым в этом году исполняется 100 и более лет. В Год педагога и наставника особенно важно будет поздравить педагогический коллектив и учеников таких школ с юбилейной датой. Это может стать хорошей традицией», – подчеркнул министр.

Сергей Кравцов попросил членов экспертного совета информировать органы власти в случае неправомерной нагрузки на учителей, которая превышает закреплённый законом перечень бюрократической работы, и обратил внимание, что действует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогов.

Как ранее писал «Башинформ», указом президента России Владимира Путина 2023 год объявлен в стране Годом педагога и наставника. Анонсируя тематику года, президент отметил, что «значимость педагогической работы чрезвычайно важна, и многое предстоит сделать, прежде всего с точки зрения признания общественной значимости труда учителя».

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