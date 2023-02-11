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Сегодня, 08:28

В Башкирии более 1800 женщин сделали ЭКО бесплатно

В 2022 году в Башкирии 1 814 женщин смогли пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) бесплатно за счет средств Обязательного медицинского страхования. По информации пресс-службы территориального Фонда ОМС по РБ, всего на эти цели было выделено 231,84 млн рублей.

Сегодня процедура ЭКО является наиболее эффективным методом преодоления проблемы бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) как у супружеских пар, так и у одиноких женщин. С 2013 года она проводится бесплатно за счет средств ОМС.  За 10 лет за счет средств ОМС в России было проведено 615,9 тысяч процедур ЭКО.

По данным минздрава, в России бесплодием страдает каждая пятая семейная пара. Одной из причин этого является отложенное материнство.

Добавим, метод ЭКО был разработан более 40 лет назад.

Ранее «Башинформ» писал, что для проведения ЭКО вступать в брак необязательно. На ЭКО могут рассчитывать и одинокие женщины, но им придется дополнительно оплатить стоимость донорской спермы.

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