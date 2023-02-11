С 1 июня медико-социальную экспертизу можно будет пройти дистанционно

С 1 июня 2023 года станет возможным дистанционное проведение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Воспользоваться таким форматом смогут граждане, которые не согласны с решением местного бюро МСЭ и хотели бы привлечь региональных или федеральных экспертов к рассмотрению своей ситуации. Соответствующий проект приказа представлен на общественное обсуждение. Документ подготовлен в связке с новыми правилами установления инвалидности, которые действуют с 1 июля 2022 года, сообщает пресс-служба минтруда России.

«С 1 июля 2022 года начал действовать новый порядок установления инвалидности, который позволяет пройти экспертизу заочно. При этом выбрать формат проведения экспертизы можно еще в поликлинике. За полгода такой возможностью воспользовались 1,1 млн человек, из них более 80% граждан выбрали заочный способ. Следующий шаг — упростить процедуру обращений в вышестоящее бюро МСЭ. С 1 июня 2023 года сделать это можно будет дистанционно», — сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Напомним, для повышения качества, объективности и скорости проведения медико-социальных экспертиз, бюро МСЭ уже перешли на электронное взаимодействие с медицинскими организациями. Для того чтобы избежать возврат документов граждан на дообследования, был установлен исчерпывающий перечень обследований, действительно необходимый для экспертизы при различных нозологиях. Документы направлят на рассмотрение, как только будут собраны достаточные для проведения экспертизы сведения: в ряде случаев МСЭ начинается еще во время прохождения лечения гражданином.

Независимо от формы проведения МСЭ (очно или заочно), обжаловать решение бюро можно в главном бюро МСЭ по региону в течение одного месяца с момента проведения экспертизы. Если и в главном региональном бюро получен отказ, гражданин вправе обжаловать его уже в федеральном бюро. Подать заявление на обжалование, как и на пересмотр или проведение экспертизы, можно как в письменном виде, так и через портал Госуслуги.

Ранее «Башинформ» публиковал подробный материал о новом порядок оформления инвалидности.