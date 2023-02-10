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Сегодня, 21:30

В Башкирии в 2022 году получили повреждения от собак 5772 человека - Роспотребнадзор

архив «Башинформа»
Фото:архив «Башинформа»

За прошлый год 8975 людей обратились за медицинской помощью года по случаю укусов, оцарапывания, ослюнения животными. От собак получили повреждения 5772 человек (64% всех обратившихся), 58 человек имели контакт с дикими животными. сообщает ТГ-канал Роспотребнадзора.

«В случае неприятного контакта с животными обращайтесь всегда за медицинской помощью, — порекомендовали в ведомстве. — Единственная возможность избежать заболевания бешенства у людей, имевших контакт с больным животным это пройти полный курс комбинированного лечения антирабическим иммуноглобулином и антирабической вакциной строго по схеме».

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