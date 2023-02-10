В Башкирии врачи кардиоцентра спасли жизнь малышу с редким генетическим заболеванием. Мальчик поступил в медучреждение в возрасте 11 месяцев. Мама жаловалась, что сын быстро утомлялся, присутствовали одышка и беспокойство.

Специалисты кардиоцентра назначили ему КТ грудной клетки и эхокардиографию. По итогам обследования были выявлены изменения со стороны сердечной системы. У ребенка плохо работал митральный клапан и была существенно расширена аорта, что является проявлением синдрома Марфана. Это редкое генетическое заболевание, характеризующееся патологическими изменениями со стороны сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата и глаз. Опасно это заболевание тем, что без оперативного вмешательства больной может умереть от разрыва аневризмы аорты.



Специалисты РКЦ под руководством заведующего отделением Дмитрия Онегова провели операцию и установили протез митрального клапана. После операции ребенок почувствовал себя хорошо. Ему была назначена антикоагулянтная терапия. Он был выписан под наблюдение врачей по месту жительства.



Совсем недавно ребенок перенес вирусную инфекцию и его хрупкое здоровье вновь пошатнулось. В частности, у мальчика возникло кровотечение в колене и ЖКТ. Маму с ребенком вновь направили в кардиоцентр, где была изменена схема лечения.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

По словам главврача РКЦ Ирины Николаевой, на сегодняшний день в кардиоцентре наблюдаются два ребенка с таким синдромом.