Телеканал «Башкортостан 24» запустил проект о педагогах «Классный журнал»

ГТРК «Башкортостан» и министерство образования РБ запустили просветительский телепроект, посвященный учителям – «Классный журнал». Он будет выходить еженедельно в эфире телеканала «Россия 24. Башкортостан» по четвергам в 19.30 по местному времени и по пятницам в 12.25 на муниципальном телеканале «Башкортостан 24».

«В тематический Год педагога и наставника мы решили привлечь внимание телезрителей к очень важной и нужной профессии педагога. Героями наших программ станут учителя, наставники, дошкольные работники и представители педагогических династий. Наша цель не просто указать на особый статус педагогической профессии, но и привлечь в нее молодежь», - отметил директор ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов.

Съемки телепроекта «Классный журнал» в полном разгаре, авторы проекта рассказывают о специалистах, которые работают в сфере образования республики.

«Это такие портретные зарисовки о жизни учителей, мы хотим полностью раскрыть личность человека, рассказать о его хобби, о том, какой он в быту. Также в рамках проекта мы будем помогать нашим героям, осуществлять их мечты», - пояснила автор проекта «Классный журнал» Елена Сергунина.

Программа создается профессиональной командой ГТРК «Башкортостан» и министерства образования республики. Над проектом работают продюсер Азамат Салихов, координатор Лина Сарбаева, авторы Елена Сергунина и Эльвира Ямшанова, режиссер Эльвира Ким, оператор Салават Валеев.