Новости Башкортостана и Уфы
72.89
+1.32
78.32
+1.49
85.71
+1.21
-7 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 15:48

Телеканал «Башкортостан 24» запустил проект о педагогах «Классный журнал»

ГТРК «Башкортостан» запустил телепроект «Классный журнал», приуроченный к Году педагога и наставника.

ГТРК «Башкортостан» и министерство образования РБ запустили просветительский телепроект, посвященный учителям – «Классный журнал». Он будет выходить еженедельно в эфире телеканала «Россия 24. Башкортостан» по четвергам в 19.30 по местному времени и по пятницам в 12.25 на муниципальном телеканале «Башкортостан 24».

«В тематический Год педагога и наставника мы решили привлечь внимание телезрителей к очень важной и нужной профессии педагога. Героями наших программ станут учителя, наставники, дошкольные работники и представители педагогических династий. Наша цель не просто указать на особый статус педагогической профессии, но и привлечь в нее молодежь», - отметил директор ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов.

Съемки телепроекта «Классный журнал» в полном разгаре, авторы проекта рассказывают о специалистах, которые работают в сфере образования республики. 

«Это такие портретные зарисовки о жизни учителей, мы хотим полностью раскрыть личность человека, рассказать о его хобби, о том, какой он в быту. Также в рамках проекта мы будем помогать нашим героям, осуществлять их мечты», - пояснила автор проекта «Классный журнал» Елена Сергунина.

Программа создается профессиональной командой ГТРК «Башкортостан» и министерства образования республики. Над проектом работают продюсер Азамат Салихов, координатор Лина Сарбаева, авторы Елена Сергунина и Эльвира Ямшанова, режиссер Эльвира Ким, оператор Салават Валеев.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика