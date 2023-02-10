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Сегодня, 12:22

Стипендия Главы Башкирии для учащихся колледжей составит 5000 рублей

Стипендия Главы Башкирии для учащихся колледжей с 1 сентября 2023 года составит 5000 рублей. Соответствующие изменения внесены в указ Главы республики от 18 марта 2019 года № УГ-80 «О стипендиях Главы Республики Башкортостан».

Таким образом, сумма ежемесячной стипендии Главы республики аспирантам составит 8050 рублей, студентам вузов — 6000 рублей, студентам ссузов — 5000 рублей.

Ранее «Башинформ» сообщал, что с мая 2022 года в Башкирии увеличено количество стипендий для проявивших выдающиеся способности и добившихся высоких результатов в учебной и научной деятельности аспирантов, студентов вузов и ссузов Башкирии до 235.

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