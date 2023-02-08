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Сегодня, 17:31

Жительниц Башкирии приглашают принять участие в конкурсе «Женщины за здоровое общество»

Жительниц Башкирии приглашают принять участие в конкурсе лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество». Подать заявку можно на официальном сайте проекта.

В 2023 году конкурсный отбор лучших женских социальных проектов «Женщины за здоровое общество» будет проходить по 5 основным номинациям: «Технологии для здоровья», «Женское здоровье», «Материнство и детство», «Здоровый образ жизни», «Благополучие семьи». А также по специальным номинациям: «ЗОЖ-инфлюенсер», «Ментальное здоровье», «Продвижение инициатив по сохранению здоровья».

Победители и финалисты конкурсного отбора будут торжественно объявлены накануне Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге, а в июне, на площадке самого ПМЭФ женщины смогут представить свои проекты.

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