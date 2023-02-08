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Сегодня, 08:58

В Уфе состоялось открытие первого сезона Единой Хоккейной Лиги Башкортостана

5 февраля на большой арене Ледового дворца «Салават Юлаев» состоялось торжественное открытие первого сезона Единой Хоккейной Лиги Башкортостана. Она была создана по инициативе депутатов Госсобрания - Курултая РБ Дениса Назарова и Антона Матрёнина.

Партнерский материал

Перед стартом турнира выступили:
Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов;
Капитан клуба КХЛ «Салават Юлаев» Григорий Панин;
Президент ЕХЛ РБ Антон Матрёнин;
Вице-президент ЕХЛ РБ Денис Назаров;
Российский певец Элвин Грей.

Министр спорта республики Руслан Хабибов подчеркнул, что развитию физической культуры и спорта уделяется огромное внимание и, безусловно, хоккей является в регионе спортом номер один.

— Очень здорово, что запускается Единая Хоккейная Лига Башкортостана»,
отметил глава Минспорта.

Григорий Панин поприветствовал зрителей и участников соревнований и пожелал командам бескомпромиссной борьбы.

Поблагодарил министра спорта республики и руководителей организаций-участников за активную поддержку в организации Лиги Антон Матрёнин.

— Башкортостан славится своими крепкими хоккейными традициями и уверен, что ЕХЛ внесет свой вклад в развитие и укрепление любительского хоккея в республике. Удачного сезона, побольше забитых шайб и хорошего настроения,
отметил в приветственной речи Денис Назаров.

Первая игра между ХК «Уралец» и ХК «УФНС России по РБ» окончилась со счетом 1:6.

Первый гол был забит на 9-й минуте игроком  ХК «УФНС России по РБ» Аликом Ганиевым. 
В команде ХК «УФНС России по РБ» в голах отличились:
Алик Ганиев, 
Вильдан Валишин, 
Андрей Макаров, 
Андрей Манин, 
Тимур Миргалиев - 2 гола. 
В команде  ХК «Уралец» гол забил Аглям Юлгильдин.

Вторая игра между ХК «Газпром» и ХК «МЧС России ГУ по РБ» окончилась со  счетом 3:9. Первый гол на 7-й минуте забил Андрей Новиков .

В команде ХК «Газпром» голы забили: 
Артем Ишкинов, 
Леонид Голованов - 2 гола. 

В команде ХК «МЧС России ГУ по РБ»
авторами голов стали: 

Андрей Новиков, 
Алексей Скрябин, 
Артемий Яковлев - 2 гола, 
Салават Яласов - 2 гола, 
Алмас Набиуллин, 
Антон Семенчук, 
Инсаф Галяутдинов.

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