В Уфе состоялось открытие первого сезона Единой Хоккейной Лиги Башкортостана

Первая игра между ХК «Уралец» и ХК «УФНС России по РБ» окончилась со счетом 1:6.

Первый гол был забит на 9-й минуте игроком ХК «УФНС России по РБ» Аликом Ганиевым.

В команде ХК «УФНС России по РБ» в голах отличились:

Алик Ганиев,

Вильдан Валишин,

Андрей Макаров,

Андрей Манин,

Тимур Миргалиев - 2 гола.

В команде ХК «Уралец» гол забил Аглям Юлгильдин.