В Башкирии вековой юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Иван Ефременко

Житель города Салавата, ветеран Великой Отечественной войны Иван Ефременко отметил вековой юбилей. Как стало известно агентству «Башинформ» от мэра города Игоря Миронова, Иван Гаврилович Ефременко родился в Брянской области. С началом Великой Отечественной войны был эвакуирован в Ишимбай.

2 февраля 1942 года из нашей республики его призвали в ряды Красной Армии. Воевал в 468-м Стрелковом полку 111-й Стрелковой дивизии Калининского фронта. Дивизия участвовала в тяжелых боях в Московской, Калининской, Ленинградской областях. Особо отличилась в Ржевской наступательной операции летом 1942 года. В ходе боев Иван Ефременко получил сквозное осколочное ранение в левое бедро. В 1943 году комиссован по состоянию здоровья. Был награжден медалью «30 лет Победы», «За боевые заслуги» и «70 лет ВС СССР», а также орденом Отечественной войны второй степени.