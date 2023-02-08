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Сегодня, 11:01

В Башкирии вековой юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Иван Ефременко

Игорь Миронов/vk.com
Фото:Игорь Миронов/vk.com

Житель города Салавата, ветеран Великой Отечественной войны Иван Ефременко отметил вековой юбилей. Как стало известно агентству «Башинформ» от мэра города Игоря Миронова, Иван Гаврилович Ефременко родился в Брянской области. С началом Великой Отечественной войны был эвакуирован в Ишимбай.

2 февраля 1942 года из нашей республики его призвали в ряды Красной Армии. Воевал в 468-м Стрелковом полку 111-й Стрелковой дивизии Калининского фронта. Дивизия участвовала в тяжелых боях в Московской, Калининской, Ленинградской областях. Особо отличилась в Ржевской наступательной операции летом 1942 года. В ходе боев Иван Ефременко получил сквозное осколочное ранение в левое бедро. В 1943 году комиссован по состоянию здоровья. Был награжден медалью «30 лет Победы», «За боевые заслуги» и «70 лет ВС СССР», а также орденом Отечественной войны второй степени.

Автор:Ляйсан Закирова
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