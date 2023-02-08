В Башкирии для обучения воспитанников детского дома самостоятельности открыли социальную гостиную

В центре содействия семейному воспитанию в селе Петровский Ишимбайского района открылась социальная гостиная. Там есть две спальни, гостиная, кухня, санузлы, школа родителей и актовый зал. В гостиной поселятся воспитанники детского дома, которым в ближайшем будущем предстоит вступить во взрослую жизнь. Они научатся самостоятельно готовить, вести быт, распоряжаться финансами.

Помимо выпускников, в гостиной, перед тем как уехать в семью, смогут ближе знакомиться друг с другом малыши и их потенциальные родители. По-домашнему уютная обстановка позволит детям быстрее адаптироваться к новым маме и папе.

Как сообщили агентству «Башинформ» в соцучреждении, там созданы все условия для комфортной жизни: в помещениях сделали капитальный ремонт, закупили современную мебель и технику. Под гостиную выделили целое крыло здания с отдельным входом.

«За последние три года наше учреждение сильно преобразилось. Ранее был проведен ремонт на втором и третьем этажах, где проживают дети. Обновлена мебель и текстиль», - рассказала директор ЦССВ «Петровский» Эльмира Летунова.

Конечно, подобные современные гостиные должны быть организованы в каждом детском доме. Обязанность соцучреждений - создавать условия для обучения воспитанников самостоятельной жизни - прописана на законодательном уровне. Но не всегда есть возможность оборудовать такие гостиные за счет государственных средств. И тогда на помощь приходят благотворители. Вот и в ЦССВ «Петровский» условия создавались благодаря поддержке фонда «БлагоДать». Благодаря их помощи было полностью отреконструировано и благоустроено помещение для семейного типа проживания.

«Осознанная благотворительность сегодня - это помощь детским учреждениям не только подарками и сладостями, а созданием качественных и комфортных условий для приобретения новых жизненных навыков. Благодаря правильной помощи детским учреждениям мы сейчас видим, как меняется качество жизни в детском доме, как меняются коммуникации среди детей и взаимодействие детей и педагогов», - отмечает председатель попечительского совета БФ «Территория счастья» Каринэ Хабирова.

Эти новшества в жизни детей важны и для самих благотворителей.

«Нам очень радостно внести вклад в благополучное детство ребят. У нашего фонда есть проект по запуску кабинетов здоровья. Здесь мы его уже запустили, ребята регулярно посещают и поддерживают свое здоровье», - рассказала президент БФ «БлагоДать» Лариса Назарова.

Воспользоваться социальной гостиной смогут и выпускники детского дома, попавшие в сложные жизненные ситуации. Им позволят жить здесь некоторое время. Таким образом, в трудные времена у детей будет возможность вернуться в родные стены.

«Жизнь очень быстро меняется, появляются новые возможности, и мне, как руководителю, хочется создать современные условия для наших детей. И мы очень благодарны за возможность повысить качество жизни воспитанников», - говорит руководитель центра Эльмира Летунова.