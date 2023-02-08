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Сегодня, 19:30

В 2022 году снято с реализации 2103 кг испорченной плодоовощной продукции

Роспотребнадзор в 2022 году забраковал и снял с реализации 188 партий плодоовощной продукции объёмом 2103 кг. По данным пресс-службы ведомства, овощи продавались в магазинах с признаками порчи, без сопроводительных документов и маркировки, сообщает «Башинформ».

«Сомневаетесь в качестве приобретаемой продукции — спрашивайте у продавца документы, которые подтверждают качество и безопасность. Если продавец отказывается предоставить вам эти документы — откажитесь от покупки. Следите за продукцией с нарушениями требований технических регламентов на сайте, — пояснили в Роспотребнадзоре. — Овощи, купленные или со своего огорода, храните в оптимальных условиях, так как подгнившие овощи с подпорченными краями совершенно небезобидны, это настоящий яд, быстро поражающий весь плод. Эти токсины стойки к тепловой обработке, их невозможно смыть водой, уничтожить жаркой, заморозкой или варкой, нельзя удалить частичной обрезкой. Учитывая это, заведите себе правило: не использовать для приготовления пищи немного подпорченные овощи и фрукты».

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