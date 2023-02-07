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Сегодня, 09:21

В мэрии Уфы сообщили, в каких домах запланирован ремонт системы водоснабжения

пресс-служба администрации Уфы
Фото:пресс-служба администрации Уфы

В Уфе по программе капремонта запланировано отремонтировать в этом году системы водоснабжения и водоотведения в 16 многоквартирных домах, сообщили в мэрии.

Ремонтные работы планируется провести по следующим адресам: ул. 50-летия Октября, 30; ул. Айская, 58; ул. Владивостокская, 11/1; ул. Зайнуллы Расулева, 8; ул. Комсомольская, 12/1, 16/1, 125/1; ул. Краснодонская, 28; ул. Набережная р. Уфы, 37/1; пр. Октября, 50, 119/3; ул. Революционная, 99, 109; ул. Российская, 96/1; ул. Транспортная, 38 и ул. Харьковская, 114.

Как подчеркнули в муниципалитете, при проведении капитального ремонта зданий замена инженерных систем водоснабжения и водоотведения является одной из важных составляющих.

«Грамотные технические решения при проведении ремонта инженерных систем, выбор материалов и оборудования позволят достичь безаварийной работы, а также повысить их энергоэффективность», - добавили в пресс-службе администрации Уфы.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Башкирии установлен минимальный размер платы за капремонт в многоквартирных домах на 2023 год.

Также «Башинформ» узнал, как жители республики могут ускорить капремонт в своих домах.

Автор:Галина Бахшиева
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