В Башкирии растет численность научно-исследовательского персонала

Статистики Башкирии подготовили исследование, посвященное предстоящему 8 февраля Дню российской науки.

День российской науки приурочен к дате основания Российской академии наук - 8 февраля 1724 года. Главная цель праздника - привлечь внимание общественности к научному прогрессу.

В Башкирии насчитывалось в 2021 году 78 организаций, выполнявших научные исследования и разработки. Из них 11 являются территориально обособленными подразделениями Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.

«На протяжении последних лет в республике сохраняется общая тенденция увеличения численности персонала, занятого исследованиями и разработками, - отмечается в исследовании Башстата. - В 2021 году численность научно-исследовательского персонала составила 8,3 тысячи человек или 107% по отношению к 2020 году».

В структуре персонала, занятого исследованиями и разработками, в 2021 году на долю исследователей в общей численности приходилось 57%, техников - 8%, вспомогательного персонала - 16%, прочего персонала - 19%.

Персонал, занятый в научной сфере, отличает высокий уровень образования. Так, в 2021 году 77% персонала, занятого исследованиями и разработками, имели высшее образование. При этом категория исследователей представлена исключительно специалистами с высшим профессиональным образованием. Доля технического персонала с высшим образованием составила 64%, со средним профессиональным образованием - 24%.

«Профессиональная занятость – достаточно устойчивая характеристика кадрового потенциала. В 2021 году преобладающая часть исследователей или 62% занималась техническими науками. В области естественных наук был занят 21% всех исследователей, медицинских наук - 5%, сельскохозяйственных наук - 1%, общественных наук - 6% и гуманитарных наук - 5%», - сообщили статистики.

Средний возраст исследователей в 2021 году составил 42 года. На долю исследователей в возрасте до 39 лет приходилось 55% от численности всех исследователей, в возрасте от 40 до 49 лет - 20%, в возрасте 50-59 лет - 11% , в возрасте от 60-69 лет - 10%, и от 70 лет и выше - 4% .

Подготовкой научных кадров в 2021 году в Башкирии занимались 14 аспирантур и пять докторантур.

«Основные центры подготовки молодых ученых в республике – Уфимский университет науки и технологий, БГМУ и УГНТУ, - сообщили в Башстате. - В 2021 году в аспирантуру было принято 447 человек, в докторантуру - семь. Число обучавшихся в аспирантуре на конец 2021 года составило 1473 человека, в докторантуре - 14».

О том, чем запомнился 2022 год для науки и образования Башкирии, можно узнать в этом материале «Башинформа».