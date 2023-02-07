Объявлен конкурс на разработку примерной программы по преподаванию истории Башкортостана

Объявлен конкурс на разработку концепции и примерной общеобразовательной программы по преподаванию учебного курса «История Башкортостана». Для участия в нем пригашаются как отдельные авторы, так и коллективы авторов численностью от 2 до 5 человек, являющихся гражданами России.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального минобразования, заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 февраля. Документы необходимо направить на адрес электронной почты: [email protected] с темой «Конкурс на разработку», либо лично по адресу Уфа, ул. Мингажева, 120, каб. № 213.

Сам конкурс будет проходить в два этапа. Первый этап продлится до 17 марта этого года и включает в себя отбор проектов концепции преподавания история Башкортостана.

Второй этап продолжится до 10 апреля 2023 года. Он предполагает разработку примерной образовательной программы преподавания истории Башкортостана.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

Напомним, министерством просвещения РФ совместно с органами государственной власти субъектов, Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» и Российским историческим обществом выработан согласованный подход к преподаванию истории субъекта Российской Федерации (истории родного края).