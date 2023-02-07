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Вчера, 17:22

На дороге Бекечево - Таваканово в Башкирии ведется реконструкция моста

УДХ РБ
Фото:УДХ РБ

На 2-м километре дороги Бекечево — Таваканово в Кугарчинском районе продолжается реконструкция моста через реку Накас. При этом движение транспорта не остановлено. 

Как сообщили «Башинформу» в Управлении дорожного хозяйства РБ, работы планируется закончить к концу текущего года. На данный момент подрядчик выполнил монтаж буронабивных свай на 4 опорах и сборных ригелей на промежуточных опорах, устройство монолитных насадок, шкафных стенок на береговых опорах и монолитных подферменников на насадках и ригелях.

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