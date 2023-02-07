Мэр Уфы признал, что не все УК вовремя вышли на уборку снега в начале года

Ратмир Мавлиев в ходе оперативного совещания в администрации Уфы признал, что не все управляющие компании своевременно вышли на уборку снега в начале года. Тогда, как сообщал «Башинформ», властям от горожан поступило много жалоб на нечищеные дороги и тротуары — в новогодние каникулы за три дня выпала месячная норма осадков.

«Год начался непросто — были снегопады, некоторые УК не вышли вовремя на уборку. Но все главы районов были на местах, принимали нужные меры. Безусловно, эту работу надо держать на постоянном контроле, - отметил сити-менеджер. — Впереди у нас сезон благоустройства. Запланировано благоустроить 17 „Башкирских двориков“ с 58 многоквартирными домами. Лимиты доведены, 20 февраля заказчики должны выйти на торги», — напомнил он.