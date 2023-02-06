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Вчера, 13:31

ИТ-сервис посчитал, в каком городе-миллионнике РФ — самый холодный февраль

Уфа оказалась в серединке списка.

Сервис «Яндекс. Погода» проанализировал свод данных метеонаблюдений по городам-миллионникам за последние 10 лет, чтобы выяснить, где февраль самый холодный. Результат предсказуем: спор выиграл Красноярск со среднемесячной температурой -14,6 градуса. Самый теплый февраль, разумеется, в Краснодаре — +3,4.

Уфа — на 7 месте из 16, у нас средняя февральская температура -9,4 градуса.

Сервис также посчитал количество солнечных дней в феврале (в среднем за 10 лет), и тут Уфа оказалась в конце списка — всего два ясных дня за месяц. Меньше — только в Санкт-Петербурге (1,4 дня). А во второй столице Южного Урала — Челябинске, целых 5,5 солнечных дней в феврале.

Впрочем, как сообщал «Башинформ», в текущем феврале в республике было уже немало солнечных дней, а погода в целом обещает быть не холоднее обычного.

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