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Вчера, 19:20

Федеральная автономия башкир России вступает в Ассамблею народов России

пресс-служба Ассамблеи народов России
Фото:пресс-служба Ассамблеи народов России

В администрации Президента Российской Федерации состоялось совещание с руководителями федеральных национально-культурных автономий, посвященное вопросам вхождения организаций в состав Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» и совместным планам на 2023 год. В совещании принял участие исполнительный директор Федеральной национально-культурной автономии башкир России Искандер Юлдашев.

Председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», руководитель фракции «Единая Россия» Госдумы РФ Владимир Васильев сказал, что «сегодня, как никогда, важно объединяться в решении общих задач. Федеральные национальные культурные автономии ведут системную работу по сохранению традиционных ценностей и культуры народов России, обеспечению межнационального согласия. Ваша деятельность — важная часть национальной политики государства».

Исполнительный директор Федеральной автономии башкир России Искандер Юлдашев на совещании отметил, что «Федеральная национально-культурная автономия башкир России поддерживает и вступает в Ассамблею народов России, и будет вносить свой вклад в гармонизацию межнациональных отношений в стране».

Единогласное мнение о вступлении в общественно-государственную Ассамблею выразили все участники совещания, сообщил «Башинформу» Искандер Юлдашев.

Автор:Лейла Аралбаева
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