Адаптивные тренажеры и сенсорные площадки: какие проекты для инвалидов в Башкирии получают гранты?

В 2023 году в Башкирии за счет средств фонда президентских грантов реализуют четыре проекта по линии республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. Так, в Янауле адаптивными тренажерами будет оборудована спортивная площадка, в Сибае пожилых людей и людей с инвалидностью обучат работе с компьютерами и цифровой техникой, в Октябрьском проведут фестиваль по игре в паралимпийский вид спорта бочча (похож на боулинг), а в Татышлинском районе появится пространство для реабилитации и сенсорной интеграции детей с инвалидностью.

«С 2017 года наши организации реализовали 37 проектов. Еще 8 внедряются прямо сейчас. Также регулярно выделяются гранты от коммерческих организаций, от фонда содействия гражданскому обществу республики. Каждый реализованный проект в нашей копилке – это жизнь конкретного человека с инвалидностью, его здоровье, возможность качественной абилитации, интеграции в общество, дополнительного обучения, реализации творческих способностей. Работа над этими проектами не только дает возможность помогать нуждающимся, но и выстраивать эффективное межведомственное взаимодействие с органами власти, направлять их фокус внимания на разные пути решения проблем людей с инвалидностью», - говорит председатель республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Олег Ротов.

Ярким примером того, как гранты улучшают жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья, служит тренажерный зал «Беркут», который в 2018 году открылся в селе Малояз Салаватского района.

Он был создан специально для людей с инвалидностью. Это стало возможным благодаря участию районной организации БРО ВОИ в конкурсе фонда президентских грантов, им выделили 500 000 рублей.

По сей день тренажерный зал – точка притяжения для людей с инвалидностью, проживающих в Салаватском районе (а это почти полторы тысячи человек). Там проходят тренировки по адаптивным видам спорта, благодаря которым спортсмены привозят медали с республиканских и всероссийских соревнований. Кроме того, проводят творческие мастер-классы, юристов, психологов, социальных работников и других специалистов.

С 2022 года на базе тренажерного зала «Беркут» реализуется проект «Солнышко», также получивший финансирование из федерального фонда. Благодаря чему адресную помощь получают более 1000 семей, в которых проживают люди с ОВЗ.

А Нефтекамская городская организация БРО ВОИ за счет федеральных средств проводит акцию «Простые вещи», в рамках которой активисты занимаются социально-бытовой адаптацией людей с ментальными нарушениями. То есть обучают самым простым навыкам: пришивать пуговицы, ходить в магазин, знакомиться с новыми людьми, заваривать себе чай и мыть посуду.

Один из подопечных, 36-летний Рафаил Валеев из села Амзя теперь самостоятельно справляется с ведением домашнего хозяйства, самостоятельно смотрит за коровой и огородом, наизусть знает расписание автобусов. А еще Рафаил не умеет читать и писать. После основных занятий в группе он остается на дополнительные. Другая участница проекта, девушка с ДЦП Любовь Беляева, взяла кураторство над ним и обучает его чтению и письму.

Начиная с первого конкурса фонда президентских грантов, стартовавшего в 2017 году, отделения башкирской организации ВОИ получили более 27 миллионов рублей. Эти средства ушли на проведение спортивных и творческих фестивалей, туристических слетов и интеллектуальных турниров. Были открыты тренажерные залы, театральные студии, развивающие центры, организованы спортивные площадки, переоборудованы бассейны.

Таким образом, субсидии помогают менять жизнь многих людей, которые раньше даже не могли себе представить, что они просто выйдут из дома.

По данным федерального реестра инвалидов на 1 января 2023 года в Башкирии проживает 225 050 человек с инвалидностью старше 18 лет. При этом в республике нет единой системы реабилитационной работы с такими людьми. Именно поэтому и была создана система грантов. Чтобы некоммерческие организации могли организовывать пространства для поддержания психологического и физического состояния людей с инвалидностью, улучшать их быт и жизнь.

Как ранее писал «Башинформ», помимо федеральных средств, общества инвалидов в Башкирии смогут рассчитывать и на региональную помощь. Фонд грантов Главы республики 1 февраля начал прием заявок на участие в первом конкурсе для НКО, в рамках которого они могут получить до 500 тысяч рублей.

Новый формат проведения конкурса грантов Главы РБ выбран для поддержки молодых НКО, решения локальных социальных проблем жителей, а также для того, чтобы помочь развиваться и воплощать свои идеи тем организациям, которые ранее не смогли получить грантовую поддержку.



«Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации, имеющие государственную регистрацию не менее трех месяцев на момент подачи заявки, а также не становившиеся победителями конкурсов фонда грантов Главы РБ, фонда президентских грантов и президентского фонда культурных инициатив с 1 января 2022 года до 1 февраля 2023 года», — уточнили в пресс-службе фонда.