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Сегодня, 11:06

НКО могут получить гранты Главы Башкирии на свои социальные проекты

Гранты Главы Башкортостана до полумиллиона рублей смогут получить некоммерческие организации республики на свои социальные проекты.

ИА «Башинформ», архивное фото
Фото:ИА «Башинформ», архивное фото

Фонд грантов Главы Башкортостана 1 февраля начинает прием заявок на участие в первом конкурсе.

К этому конкурсу приглашаются некоммерческие организации республики, участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие социально значимые проекты в 2023 году. Конкурс впервые будет проведен в новом формате мини-грантов, подчеркнули в пресс-службе Фонда. 

Новый формат проведения конкурса грантов Главы РБ выбран для поддержки молодых НКО, решения локальных социальных проблем жителей, а также для того, чтобы помочь развиваться и воплощать свои идеи тем организациям, которые ранее не смогли получить грантовую поддержку.

«Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации, имеющие государственную регистрацию не менее трех месяцев на момент подачи заявки, а также не становившиеся победителями конкурсов фонда грантов Главы РБ, фонда президентских грантов и президентского фонда культурных инициатив с 1 января 2022 года до 1 февраля 2023 года», — уточнили в пресс-службе Фонда. 

Максимальная сумма, на которую может претендовать конкурсант — 500 тысяч рублей. Общий бюджет конкурса составляет 25 млн рублей.

НКО Башкортостана, участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие социально значимые проекты, смогут подать заявки по 10 направлениям. Среди них — социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; культура и искусство; сохранение исторической памяти; развитие институтов гражданского общества; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных; охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; наука, образование и просвещение; охрана окружающей среды, создание комфортной среды проживания, защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 февраля до 2 марта 2023 года на сайте https://грантыглавы102.рф.

С положением предстоящего конкурса с подробной информацией о направлениях и тематике проектов, требованиях к участникам, условиях и порядке предоставления грантов можно ознакомиться здесь.

Всего в этом году планируется провести пять конкурсов. Два из них — на предоставление грантов Главы РБ на развитие институтов гражданского общества, один из которых пройдет в формате мини-грантов.

Кроме того, запланированы конкурс на предоставление грантов Главы РБ на сохранение и развитие государственных языков республики и языков народов Башкортостана, конкурс грантов Главы РБ в сфере молодежной политики, а также конкурс на предоставление грантов Главы РБ по поддержке социальных проектов в сфере кинематографии.

Напомним, фонд президентских грантов накануне 2023 года подвёл итоги 14 конкурсов, проводившихся с апреля 2017 года по сентябрь 2022 года. Согласно этим данным, Башкирия находится в Топ-5 по активности среди регионов Приволжского федерального округа, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Галина Бахшиева
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