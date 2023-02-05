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Вчера, 12:52

В Уфе ушел из жизни 101-летний участник Великой Отечественной войны

администрация Ленинского района
Фото:администрация Ленинского района

На 102 году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Вячеслав Иванович Беляев. Как сообщили «Башинформу» в администрации Ленинского района, он родился в деревне Кувыково Кушнаренковского района в крестьянской семье. В родной деревне закончил четыре класса, после чего его семья переехала на постоянное место жительство в Благовещенск.

Начал трудовую деятельность в РайПотребСоюзе, подсобником. В 1936 году поступил учиться в Бирский торговый техникум, после окончания которого работал продавцом, кладовщиком на складе. В октябре 1940 году Вячеслав Беляев был призван в ряды Красной Армии. Присягу принял в ноябре 1940 года в 70-м Стрелковом полку, который дислоцировался в Читинской области. Всю войну служил телефонистом в 377-м Стрелковом полку. Окончание войны встретил в сентябре 1945 года в Японии, демобилизовался в августе 1946 года.

После войны, до 1954 года, Вячеслав Иванович служил в дивизионе конвойного взвода милиции в Уфе. До выхода на пенсию, плодотворно трудился на Судоремонтном заводе в Ленинском районе.

Воинский путь Вячеслава Беляева отмечен Благодарностью от имени Верховного Главнокомандующего, медалью «За Отвагу», орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За победу над Японией», медалью «Жукова», а в мирное время ему было присвоено почетное звание «Ветеран труда».

Совместно с супругой воспитали двоих сыновей и дочь.

«Администрация Ленинского района Уфы выражает соболезнования родным, близким Вячеслава Ивановича. Вечная память!», — отметили в ведомстве.

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