Титул «Миссис Вселенная» впервые получила россиянка

34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова получила главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная-2022», сообщают «Известия».

Конкурс проходил с 30 января по 5 февраля в Софии.

В финал конкурса вышли 120 женщин из разных стран, включая Китай, Японию, Таиланд, Филиппины, Германию, Индию, Белоруссию, Испанию, США и другие.

Впервые в истории этого международного конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России.

Елена Максимова родилась в Удмуртии, в деревне Гыя. В настоящее время она возглавляет сеть языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, любит путешествовать и побывала уже в 34 странах.

В 2021 году Елена Максимова стала «Второй вице-миссис Россия - Вселенная». Это позволило ей представить Россию на международном этапе конкурса.

«Конкуренция на конкурсе была очень жесткая - рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу», - цитирует ТАСС Елену Максимову.