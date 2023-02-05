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Вчера, 19:40

Титул «Миссис Вселенная» впервые получила россиянка

соцсети
Фото:соцсети

34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова получила главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная-2022», сообщают «Известия». 

Конкурс проходил с 30 января по 5 февраля в Софии. 

В финал конкурса вышли 120 женщин из разных стран, включая Китай, Японию, Таиланд, Филиппины, Германию, Индию, Белоруссию, Испанию, США и другие. 

Впервые в истории этого международного конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России.

Елена Максимова родилась в Удмуртии, в деревне Гыя. В настоящее время она возглавляет сеть языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, любит путешествовать и побывала уже в 34 странах.

В 2021 году Елена Максимова стала «Второй вице-миссис Россия - Вселенная». Это позволило ей представить Россию на международном этапе конкурса.

«Конкуренция на конкурсе была очень жесткая - рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу», - цитирует ТАСС Елену Максимову. 

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