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Сегодня, 11:53

Сидел замерзшим на снегу: в Уфе спасатели нашли потерявшегося в лесу мужчину

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В экстренные службы Уфы под утро позвонил 46-летний мужчина и сообщил, что заблудился в лесу, и без помощи спасателей не сможет найти дорогу. На его поиски выехали сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты города. Уфимец добавил, что находится в лесу между поселками Максимовка и Тимашево.

«Спасатели все время находились с ним на связи, поэтому нашли „потеряшку“ достаточно быстро. Когда они его обнаружили, уфимец сидел на снегу, он очень сильно замерз. Пострадавший рассказал, что шел из поселка Тимашево, но как оказался в лесу, не помнит», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе уфимского ведомства.

Спасатели оказали мужчине первую помощь, транспортировали на носилках до машины, затем выехали навстречу бригаде «03» и передали медикам.

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