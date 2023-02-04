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Сегодня, 08:30

В 2023 году вступают в силу новые правила проведения ЕГЭ

Минпросвещения России разработало новый порядок проведения ЕГЭ. Документ с предлагаемыми изменениями опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложенным нововведениям, участники аттестации смогут менять перечень учебных предметов, указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ, а также сроки сдачи экзаменов при наличии уважительных причин. Так, у выпускников появится возможность менять уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный), уточняется в проекте. Сделать это необходимо не позднее, чем за две недели до экзамена, веская причина для этого теперь требоваться не будет.

Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по контракту, поступающих в военные вузы, предусмотрят возможность подавать соответствующие заявления там, где они служат.

Планируется также изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения: вместо первой рабочей среды мая — вторая среда апреля.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029-го.

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