Астрономы обнаружили во вселенной потенциально обитаемую планету. Она обнаружена международной группой астрономов в рамках проекта CARMENES, предназначенного для поиска экзопланет. Интриги открытию добавляет то, что новый мир сопоставим по своим размерам с Землей и расположен относительно недалеко от нашей планеты, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование в журнале Astronomy & Astrophysics.

Вновь открытая экзопланета находится в так называемой обитаемой зоне своей звезды, то есть на ней могут существовать условия, необходимые для поддержания на поверхности воды в жидком виде.

Планета находится в созвездии Лебедя всего в 31 световом году от нас. Отметим, что по космическим меркам это очень близко. Мир оказался твердым и каменистым. Кроме того, по своим параметрам он сопоставим с нашей планетой. Так, ее масса составляет 1,36 массы Земли.

Новый мир получил название Wolf 1069b, так как он вращается вокруг звезды Wolf 1069. Последняя, как и планета, была открыта группой астрономов во главе с Дианой Косаковски из Института астрономии Макса Планка в Германии. Уже известно, что экзопланета совершает один оборот вокруг своей звезды примерно за 15,5 земных суток. Но в отличие от Земли, на одной из ее сторон всегда царит день, а на другой — ночь.

Также ученые подсчитали, хотя Wolf 1069b находится намного ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, получаемое ею излучение составляет лишь около 65 процентов от того, что Земля получает от Солнца. Это означает, что на поверхности Wolf 1069b держится температура около минус 23 градусов по Цельсию. По нашим представлениям, это слишком холодно для существования жидкой воды. Но астрономы отмечают, что планета может обладать атмосферой, данных о которой пока нет.