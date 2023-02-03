В минздраве Башкирии назвали график работы передвижного медкомплекса РКБ в февральские праздники

В минздраве Башкирии назвали график работы передвижного медицинского комплекса РКБ им. Куватова в февральские праздники. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства, с 23 по 26 февраля передвижной комплекс будет базироваться на территории Бирской, Аскинской, Мишкинской центральных районных больниц. Пациенты смогут получить консультацию: врача-эндокринолога, врача-гематолога, врача-гастроэнтеролога, врача-уролога, врача-нефролога, врача-сердечно-сосудистого хирурга.

«Благодаря передвижному комплексу жители даже самых отдаленных населенных пунктов смогут получить качественную медпомощь, пройти диагностику, получить консультацию специалистов, при необходимости — направление на дальнейшее обследование или лечение в РКБ им. Куватова», — отметил главный врач РКБ Мурад Авзалов.

При выборе районов, куда отправится передвижной комплекс, учитывалось число жителей, которые нуждаются в консультации специалистов Республиканской клинической больницы им. Куватова. Это пациенты, состоящие на диспансерном учете, пациенты, которым требуется медико-социальная экспертиза, а также те, кто нуждается в оперативном лечении.

График работы передвижного комплекса:

— 23 февраля Бирская ЦРБ. Бригада в составе: врач-эндокринолог, врач-гематолог, врач-гастроэнтеролог, врач-уролог.

— 24 февраля Бирская ЦРБ. Бригада в составе: врач-эндокринолог, врач-ревматолог, врач-нефролог, врач-сердечно-сосудистый хирург.

— 25 февраля Мишкинская ЦРБ. Бригада в составе: врач-ревматолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-гастроэнтеролог, врач-уролог.

— 26 февраля Аскинская ЦРБ. Бригада в составе: врач-эндокринолог, врач-ревматолог, врач-гастроэнтеролог, врач-невролог

Записаться на консультацию, а также получить более подробную информацию можно через центральную районную больницу.

Справка

Передвижной комплекс РКБ им. Куватова позволяет производить инструментальную и функциональную диагностику, а также делать быстрые лабораторные исследования. К примеру, за один выезд можно будет пройти ЭКГ, УЗИ, сдать ОАК, проверить зрение и слух и провести еще множество других видов диагностики.

Он полностью автономен, мощности его генератора хватает для того, чтобы поддерживать работу всего медицинского оборудования долгое время.