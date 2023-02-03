Новости Башкортостана и Уфы
70.38
+0.34
76.73
-0.22
79.79
-2.38
-16 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 15:40

В Федеральном Юридическом Бюро рассказали о списании долгов без банкротства

Эксперты прогнозируют рост числа банкротств в 2023 году. Это связано с отложенным эффектом введенного из-за санкций тотального моратория на процедуру, однако банкротство – не единственный способ списания долгов, говорят специалисты Федерального Юридического Бюро.

Партнерский материал
«Сегодня существует четыре способа списания долгов, которые мы применяем. За банкротством к нам обращается лишь малая часть клиентов. Наша задача - помочь решить проблему альтернативными способами с минимальными последствиями»,
говорит специалист Федерального юридического бюро Булат Сафин.

Банкротство, подчеркивают в Федеральном Юридическом Бюро, - способ самый радикальный. Важно помнить, что данная процедура предполагает ряд мероприятий и ограничений для граждан, например, продажу имущества, запрет на выезд из страны, работу на руководящих должностях в течение трех лет после объявления банкротом.

Однако существуют более щадящие способы снизить долговую нагрузку. Так, по словам эксперта, один из самых эффективных способов избавиться от долгов без банкротства - выкупить свою задолженность у банка за 10-20 % от ее стоимости.

«Зачастую банки вместо того, чтобы взыскивать долг самостоятельно, продают его коллекторскому агентству. Большие задолженности негативно сказываются на отчетности и общем рейтинге банков. Поэтому банку все равно, продавать долг коллектору или самому должнику. Сейчас такая возможность есть у примерно 20 % должников. Все зависит от типа долга, банка и суммы. Обратитесь к нам, и мы разберем вашу ситуацию», - отмечает Булат Сафин.

Помимо этого способа, специалисты компании помогают гражданам воспользоваться услугами рефинансирования, реструктуризации долга, а также внесудебного банкротства через МФЦ.

Чтобы избежать трудной финансовой ситуации в будущем, эксперты Федерального Юридического Бюро напоминают о простых правилах, которых стоит придерживаться перед тем, как брать кредит.

«Самое главное - внимательно изучите договор и посчитайте переплату по процентам и ежемесячный платеж. Часто клиенты натыкаются на недобросовестных менеджеров банка, которые говорят одну сумму, а фактически платеж выходит в разы больше. Также уточните, включена ли страховка в стоимость кредита»,
отмечают в компании.

Также гражданам рекомендуют сопоставить доходы и расходы, и учесть непредвиденные ситуации, которые могут требовать дополнительных трат. Перед получением новых кредитов лучше закрыть старые обязательства, чтобы уменьшить нагрузку и не переплачивать проценты, напоминают в компании.

Чтобы выбрать подходящий способ снижения долговой нагрузки, вы можете пройти опрос на сайте. Доступна бесплатная консультация.

*по данным исследования Право.ру https://pravo.ru/story/244777/

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика