В Федеральном Юридическом Бюро рассказали о списании долгов без банкротства

Банкротство, подчеркивают в Федеральном Юридическом Бюро, - способ самый радикальный. Важно помнить, что данная процедура предполагает ряд мероприятий и ограничений для граждан, например, продажу имущества, запрет на выезд из страны, работу на руководящих должностях в течение трех лет после объявления банкротом.
Однако существуют более щадящие способы снизить долговую нагрузку. Так, по словам эксперта, один из самых эффективных способов избавиться от долгов без банкротства - выкупить свою задолженность у банка за 10-20 % от ее стоимости.
«Зачастую банки вместо того, чтобы взыскивать долг самостоятельно, продают его коллекторскому агентству. Большие задолженности негативно сказываются на отчетности и общем рейтинге банков. Поэтому банку все равно, продавать долг коллектору или самому должнику. Сейчас такая возможность есть у примерно 20 % должников. Все зависит от типа долга, банка и суммы. Обратитесь к нам, и мы разберем вашу ситуацию», - отмечает Булат Сафин.
Помимо этого способа, специалисты компании помогают гражданам воспользоваться услугами рефинансирования, реструктуризации долга, а также внесудебного банкротства через МФЦ.
Чтобы избежать трудной финансовой ситуации в будущем, эксперты Федерального Юридического Бюро напоминают о простых правилах, которых стоит придерживаться перед тем, как брать кредит.
Также гражданам рекомендуют сопоставить доходы и расходы, и учесть непредвиденные ситуации, которые могут требовать дополнительных трат. Перед получением новых кредитов лучше закрыть старые обязательства, чтобы уменьшить нагрузку и не переплачивать проценты, напоминают в компании.
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*по данным исследования Право.ру https://pravo.ru/story/244777/