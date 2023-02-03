В Федеральном Юридическом Бюро рассказали о списании долгов без банкротства

Банкротство, подчеркивают в Федеральном Юридическом Бюро, - способ самый радикальный. Важно помнить, что данная процедура предполагает ряд мероприятий и ограничений для граждан, например, продажу имущества, запрет на выезд из страны, работу на руководящих должностях в течение трех лет после объявления банкротом.

Однако существуют более щадящие способы снизить долговую нагрузку. Так, по словам эксперта, один из самых эффективных способов избавиться от долгов без банкротства - выкупить свою задолженность у банка за 10-20 % от ее стоимости.

«Зачастую банки вместо того, чтобы взыскивать долг самостоятельно, продают его коллекторскому агентству. Большие задолженности негативно сказываются на отчетности и общем рейтинге банков. Поэтому банку все равно, продавать долг коллектору или самому должнику. Сейчас такая возможность есть у примерно 20 % должников. Все зависит от типа долга, банка и суммы. Обратитесь к нам, и мы разберем вашу ситуацию», - отмечает Булат Сафин.