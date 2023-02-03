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Вчера, 20:05

В Башкирии объединённый вуз продолжит выпускать кадровых офицеров и солдат запаса

телеграм-канал Максима Забелина
Фото:телеграм-канал Максима Забелина

Уфимский университет науки и технологий — единственный вуз в Башкирии по подготовке военных кадров, который продолжит выпускать кадровых офицеров и солдат запаса. При этом военная подготовка будет идти параллельно с основной образовательной программой. Об этом в своём телеграм-канале сообщил руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин.

Максим Забелин сообщил, что сохранить военную кафедру и создать военный учебный центр на базе нового вуза помогла всесторонняя поддержка минобороны и минобрнауки России. Он отметил, что сохранение кафедры было условием, которое выполнено в рамках договорённостей с Башкирией при объединении двух университетов — БашГУ и УГАТУ.

«Военный учебный центр — это отдельное структурное подразделение университета, в распоряжении которого отдельный учебный корпус с аудиториями. Наличие такого центра позволит не только готовить военные кадры, но и заниматься прикладными научно-исследовательскими работами в соответствии с профилем подготовки специалистов. Специальные занятия на технике будут проводиться в отделении учебной и тренировочной аппаратуры, в распоряжении университета есть и тактическое поле, на котором студенты будут отрабатывать практические навыки и умения по ряду дисциплин общевоенной подготовки», — пояснил Максим Забелин.

Напомним, на базе Уфимского университета науки и технологий будет действовать военный учебный центр. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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