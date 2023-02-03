Радий Хабиров: Мемориальные комплексы играют важную роль в патриотическом воспитании молодёжи

Сегодня 3 февраля, в рамках рабочей поездки по Ермекеевскому району Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел военно-исторический комплекс, который был открыт в селе Ермекеево к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава администрации района Ильшат Райманов рассказал, что ермекеевцы свято чтут память своих предков и помнят об их подвиге.

В 2011 году водружён на постамент самолет МиГ-21, годом позже был установлен памятник воинам-интернационалистам и участникам локальных войн. Другое запоминающееся событие 2012 года — доставка в Ермекеево из Волгограда священной земли, обагрённой кровью защитников Мамаева Кургана. В День Победы капсулу с землёй заложили у памятного знака на мемориале Героев Советского Союза. Теперь ермекеевцы могут здесь почтить память погибших воинов-земляков. В октябре 2013 года по инициативе районного совета ветеранов был открыт памятник героям Отечественной войны 1812 года.

В декабре этого же года министерством обороны Российской Федерации в собственность района переданы бронетранспортёр БТР-70 и две гаубицы Д-1. Боевая техника и оружие заняли своё достойное место в парке Победы, который является центром военно-патриотического воспитания молодёжи.

22 июня 2016 года на постамент был возведён советский легковой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ — 69А. Автомобиль 1952 года выпуска передан музею под открытом небом семьёй Васима Саяхова из села Ермекеево.

В августе 2016 года в Парке Победы установлен памятник ликвидаторам Чернобыльской АЭС.

В марте 2017 года приказом министерства обороны Российской Федерации муниципальному району Ермекеевский район был передан демилитаризованный танк Т-80, которому нашли своё достойное место.

По инициативе ветерана пограничных войск Ильвира Габдуллина в Парке Победы в 2017 году была установлена точная копия пограничного знака с государственными гербами Союза Советских Социалистических республик и Российской Федерации. В 2020 году в парке состоялось открытие ещё одного нового объекта. Он посвящен пограничникам всех поколений Ермекеевского района.

В 2021 году была установлена стела, посвящённая воинам-десантникам всех поколений.

Радий Хабиров подчеркнул, что именнно такие мемориальные комплексы играют важную роль в патриотическом воспитание молодого поколения и хранить в народной памяти подвиги земляков.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня находится с рабочей поездкой в Ермекеевском районе, сообщало информагентство «Башинформ».