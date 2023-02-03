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Вчера, 18:26

Радий Хабиров: Мемориальные комплексы играют важную роль в патриотическом воспитании молодёжи

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Сегодня 3 февраля, в рамках рабочей поездки по Ермекеевскому району Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел военно-исторический комплекс, который был открыт в селе Ермекеево к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава администрации района Ильшат Райманов рассказал, что ермекеевцы свято чтут память своих предков и помнят об их подвиге.

В 2011 году водружён на постамент самолет МиГ-21, годом позже был установлен памятник воинам-интернационалистам и участникам локальных войн. Другое запоминающееся событие 2012 года — доставка в Ермекеево из Волгограда священной земли, обагрённой кровью защитников Мамаева Кургана. В День Победы капсулу с землёй заложили у памятного знака на мемориале Героев Советского Союза. Теперь ермекеевцы могут здесь почтить память погибших воинов-земляков. В октябре 2013 года по инициативе районного совета ветеранов был открыт памятник героям Отечественной войны 1812 года.

В декабре этого же года министерством обороны Российской Федерации в собственность района переданы бронетранспортёр БТР-70 и две гаубицы Д-1. Боевая техника и оружие заняли своё достойное место в парке Победы, который является центром военно-патриотического воспитания молодёжи.

22 июня 2016 года на постамент был возведён советский легковой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ — 69А. Автомобиль 1952 года выпуска передан музею под открытом небом семьёй Васима Саяхова из села Ермекеево.

В августе 2016 года в Парке Победы установлен памятник ликвидаторам Чернобыльской АЭС.

В марте 2017 года приказом министерства обороны Российской Федерации муниципальному району Ермекеевский район был передан демилитаризованный танк Т-80, которому нашли своё достойное место.

По инициативе ветерана пограничных войск Ильвира Габдуллина в Парке Победы в 2017 году была установлена точная копия пограничного знака с государственными гербами Союза Советских Социалистических республик и Российской Федерации. В 2020 году в парке состоялось открытие ещё одного нового объекта. Он посвящен пограничникам всех поколений Ермекеевского района.

В 2021 году была установлена стела, посвящённая воинам-десантникам всех поколений.

Радий Хабиров подчеркнул, что именнно такие мемориальные комплексы играют важную роль в патриотическом воспитание молодого поколения и хранить в народной памяти подвиги земляков.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня находится с рабочей поездкой в Ермекеевском районе, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Азат Гиззатуллин
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