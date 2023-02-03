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Вчера, 07:17

Подарки музею, новый глэмпинг, лыжный экофестиваль: новости Башкирии утром 3 февраля

администрация Октябрьского района Уфы
Фото:администрация Октябрьского района Уфы

Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии объявил акцию «Подари коня музею», в рамках которой все желающие могут передать в дар предметы, связанные с темой лошадей: скульптуры из металла, дерева, глины, фарфора, стекла, камня; гравюры, картины, фотографии, старинные книги на конную тематику; снаряжения: стремена, уздечки, седла, мундштуки, шпоры, подковы и т.д. Итогом станет создание музейно-выставочной экспозиции, посвященной истории лошади на войне и в мирной жизни, как дань уважения всем животным, погибшим на войне.

В Белорецком районе появится еще один глэмпинг для туристов. Это новый формат комфортного отдыха на природе, для его организации не требуется больших вложений, длительного согласования на строительство. Сейчас в районе действуют 6 глэмпингов, один из которых – юртовый. Ранее «Башинформ» рассказывал, что площадки для организации глэмпингов, выделят на особо охраняемых природных территориях республики.

На трассе «Уфа - Янаул» у села Удельно-Дуваней в Благовещенском районе появился новый объект придорожного сервиса - пункт автосервиса и шиномонтажа. Он оформлен по современным республиканским стандартам. Предприниматель инвестировал в проект более 6 млн рублей и планирует развивать его.

В Уфе прошел лыжный экологический фестиваль «Тропами Уфимского ожерелья». Его участниками стали школьники и педагоги Октябрьского района Уфы, всего 17 команд. Участникам необычной лыжной гонки предстояло пройти на маршруте четыре станции: интеллектуальные с экологическими викторинами и со спортивным уклоном.

В Стерлитамаке до конца сегодняшнего дня, по данным ЕДДС, для предприятий ожидается режим №2 неблагоприятных метеорологических условий, объявленный накануне вечером. В этот период предприятия незначительно снижают производительность, чтобы избежать чрезмерного накопления атмосферных выбросов, чему могут способствовать погодные условия.

Сегодня в Башкирии без осадков, температура воздуха днем -2, -7 градусов, ветер юго-восточный, умеренный.

Подробнее об этих и других новостях – на сайте «Башинформа».

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