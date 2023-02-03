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Вчера, 12:20

Главный врач РДКБ Рустэм Ахметшин покинул свой пост

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Главный врач республиканской детской клинической больницы Рустэм Ахметшин покинул свой пост. Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального минздрава, у руководителя медучреждения закончился контракт.

«У Рустэма Закиевича истек срок контракта. Он остается в системе здравоохранения наставником для молодых врачей. Его опыт будет направлен на научную и образовательную деятельность», - уточнили в ведомстве.

Рустэм Ахметшин  - заслуженный врач Российской Федерации и Республики Башкортостан, кандидат медицинских наук. Родился 4 сентября 1963 года, окончил Башкирский государственный медицинский институт и БашГУ. Трудовую деятельность начал в 1987 году врачом-интерном в республиканской детской клинической больнице, затем работал врачом-урологом, заведующим урологическим отделением. В 2003–2008 годах — заместитель главного врача, с 2008 года руководил РДКБ. В 2021 году Рустэм Закиевич стал депутатом Курултая Башкирии. 

Автор:Ляйсан Закирова
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