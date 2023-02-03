Фонд «Сколково» поддержит три инновационных стартапа из Башкирии

Фонд «Сколково» и центр содействия инновациям в Башкирии поддержат три стартапа республики, которые обладают коммерческим потенциалом. Об этом сообщает правительство региона.

Каждый проект получает грант фонда содействия инновациям, причем один из них финансируется по направлению искусственного интеллекта, а два других являются победителями конкурса студенческих стартапов. По условиям поддержки, инвесторы могут вернуть до половины своих вложений.

«В Башкортостане создана площадка для интеграции федеральных и региональных мер поддержки, действует программа для ускоренного замещения импортных аналогов, трансфера технологий, защиты интеллектуальной собственности, развития университетского технологического предпринимательства. В прошлом году в республике создали университетскую стартап-студию, на ее развитие планируется привлекать ежегодно до 100 млн рублей федеральных средств в течение трех ближайших лет. Взаимодействие с инвесторами — также один из ключевых элементов продвижения стартапов, позволяющий проектам получить ускоренное развитие, что положительно повлияет на развитие экономики региона», — отметил заместитель премьер-министра правительства РБ — министр промышленности, энергетики и инноваций региона Александр Шельдяев.

Отмечается, что привлеченные средства планируется направить на финансирование исследований вузов, разработок и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности.

«Согласно правилам предоставления субсидии, инвесторы, финансирующие университетские технологические стартапы, смогут компенсировать до 50% затрат, но не более 100% суммы НДФЛ, уплаченной за три предшествующих года, и не более 20 миллионов рублей за инвестиции в один стартап. Возмещение части затрат предоставляется бизнес-ангелу, если сумма его инвестиций в один университетский стартап составляет не менее 500 тысяч рублей», — прокомментировал руководитель управления по инвестициям в университетские стартапы «Сколково» Андрей Зверев.