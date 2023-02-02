В Курултае Башкирии предложили привязать размер командировочных к величине МРОТ

Госсобрание Башкортостана готовит поправки в Трудовой кодекс РФ. Новый законопроект предполагает индексировать суточные для командировочных в размере 1/30 МРОТ. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания.

Сумма суточных в размере 100 руб. давно неактуальна - норматив был принят в 2002 году. Многие организации самостоятельно увеличили командировочные выплаты.

Законопроект будет подан на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

Как сообщал «Башинформ», минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации с 1 января 2023 года установлен в размере 16 242 рубля (+6,3 % к 2022). 1/30 МРОТ составит 541,4 руб.

В Башкирии благодаря районному коэффициенту МРОТ составляет 18 678,3 руб., итого размер суточных в регионе — 622 руб.