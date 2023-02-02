Новости Башкортостана и Уфы
70.12
-0.4
76.22
-0.08
83.49
+0.65
-8 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 10:50

Платный возврат бракованных товаров на маркетплейсах незаконен – Роспотребнадзор Башкирии

Роспотребнадзор Башкирии назвал незаконным платный возврат некачественных товаров, купленных через маркетплейсы. В ведомстве рассказали, что к ним обратился потребитель, у которого Wildberries  снял деньги за возврат бракованной покупки. Между тем, по закону маркетплейс и его продавцы обязаны принять брак без удерживания денежных средств.

«30 января представители Wildberries подтвердили Роспотребнадзору, что в настоящее время компания ведет работу по автоматическому возврату денежных средств, списанных за обратную доставку бракованного товара. Отдельного обращения в службу поддержки не требуется, поскольку вся информация о заказах потребителей, по которым было подтверждено наличие брака, есть у торговой площадки. Жалобы обрабатываются в реальном времени, ответы по ним будут доведены до сведения заявителей», - пояснили в надзорном ведомстве «Башинформу».

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика