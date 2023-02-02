Платный возврат бракованных товаров на маркетплейсах незаконен – Роспотребнадзор Башкирии

Роспотребнадзор Башкирии назвал незаконным платный возврат некачественных товаров, купленных через маркетплейсы. В ведомстве рассказали, что к ним обратился потребитель, у которого Wildberries снял деньги за возврат бракованной покупки. Между тем, по закону маркетплейс и его продавцы обязаны принять брак без удерживания денежных средств.

«30 января представители Wildberries подтвердили Роспотребнадзору, что в настоящее время компания ведет работу по автоматическому возврату денежных средств, списанных за обратную доставку бракованного товара. Отдельного обращения в службу поддержки не требуется, поскольку вся информация о заказах потребителей, по которым было подтверждено наличие брака, есть у торговой площадки. Жалобы обрабатываются в реальном времени, ответы по ним будут доведены до сведения заявителей», - пояснили в надзорном ведомстве «Башинформу».