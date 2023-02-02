Минтруд Башкирии сообщил, как будем отдыхать на 23 февраля

23 февраля — День защитника Отечества является нерабочим праздничным днём. В 2023 году праздник выпадает на календарный рабочий день — четверг.

Для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением правительства РФ выходной день с воскресенья 1 января перенесён на пятницу 24 февраля.

«Таким образом, выходными днями в связи с праздничными днями при пятидневной рабочей неделе являются 23, 24, 25 и 26 февраля 2023 года, — уточнили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ. — Продолжительность работы в среду 22 февраля сокращается на один час».

По трудовому законодательству при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 23 февраля в число календарных дней отпуска не включается, добавили в минтруде.

Как сообщал ранее «Башинформ», в 2023 году жителей Башкирии ждет 121 выходной и праздничный день.