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Вчера, 16:50

Из Уфы на популярный египетский курорт Шарм-Эль-Шейх запустили прямые рейсы

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Cегодня из уфимского аэропорта впервые запустили регулярный рейс на популярный курорт Египта Шарм-Эль-Шейх.

Как стало известно агентству «Башинформ» от пресс-службы столичной авиагавани, самолет Airbus А321 авиакомпании AlMasria Universal отправился с полной загрузкой в 221 пассажир. Отныне полеты будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Время в пути составит около 5 часов.

Ранее «Башинформ» писал о том, что из международного аэропорта «Уфа»  налажено прямое авиасообщение с девятью странами: Турцией, Таиландом, ОАЭ, Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Теперь для жителей доступны перелеты и до Египта. Весной ожидается возобновление прямых рейсов до Минска.

Автор:Ляйсан Закирова
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