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Сегодня, 07:06

Бизнес-миссия, кадровый отбор, слалом-гигант: новости России и Башкирии утром 2 февраля

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

2 февраля отмечается 80 лет победы в Сталинградской битве. В 1995 году эта дата объявлена Днем воинской славы России, мероприятия, приуроченные к событию, пройдут по всей стране. Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Волгоград, он возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. Далее президент выступит на торжественном концерте и встретится с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций.

Продолжается деловой визит делегации Башкирии в Узбекистан. Накануне представители республики побывали в Джизакской области, где ознакомились с работой местных текстильных предприятий, заводов по выпуску аккумуляторов, кондитерских изделий, провели переговоры о строительстве, переработке и экспорте текстиля, электроэнергии, нефтепродуктов. Далее по плану визита – Самаркандская область. Как ранее сообщал «Башинформ», с 17 февраля между Самаркандом и Уфой начнется прямое авиасообщение.

Сегодня во всех центрах занятости населения Башкирии пройдут мероприятия по кадровому отбору. Надежные работодатели республики предложат соискателям более 900 вакансий с «белой» зарплатой и всеми социальными гарантиями. Среди «горячих» вакансий: продавец, кассир, товаровед, повар, водитель, токарь, слесарь, электрогазосварщик, маляр, механик, раскройщик, оператор швейного оборудования, бухгалтер, учитель, менеджер, делопроизводитель, юрисконсульт и другие. Предложения по заработной плате начинаются от 18,7 тыс. рублей, а по отдельным позициям достигают 90 тыс. рублей.

В Белорецке на базе ГЛК «Мраткино» стартовали всероссийские соревнования по горнолыжному спорту среди юношей и девушек 12-15 лет. 1 февраля были разыграны первые медали в дисциплине «слалом-гигант». Бронзовым призером стал спортсмен из Башкирии Илья Шадрин, сегодня за медали в этой дисциплине поборются девушки.

Подробнее об этих и других новостях России и Башкирии – на сайте «Башинформа».

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