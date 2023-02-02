Башкирия дополнительно получит 550 млн рублей на развитие туризма

Башкирии дополнительно выделят более 550 млн рублей на развитие туризма. Такое решение одобрила комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщила агентству «Башинформ» депутат Госдумы от Башкирии, зампредседателя комитета по бюджету и налогам, член комиссии Наталья Орлова.



«Средства направят поддержку общественных инициатив в сфере туризма, развитие туристической инфраструктуры, строительство кемпингов и автокемпингов, а также на организацию и проведение крупных мероприятий, приведение в порядок центральных городских улиц», - пояснила Наталья Орлова.

В частности, бюджетное финансирование заложено на проведение Уфимского международного марафона и дополнительное благоустройство центра Уфы.

Как сообщал ранее «Башинформ», в национальном туристическом рейтинге по итогам 2022 года Башкирия заняла 11-е место. Составители рейтинга оценивали безопасность, учитывали уровень развития туристической отрасли, гостиничной инфраструктуры и санаторно-курортного направления, а также популярность региона.

«В прошлом году с января по ноябрь республику посетили 1,7 млн туристов, в этом — ждем уже 2 млн. Мы развиваем социальный, событийный, этнотуризм. Запустили наши программы — школьного и промышленного туризма, в рамках „Башкирского долголетия“ активно путешествует по республике наше старшее поколение. Развиваем придорожный сервис, нам надо подтянуть уровень наших гостиниц, усилить рекламу», — обозначил Глава Башкирии задачи региона в сфере туризма.

По его мнению, республике вполне по силам войти в десятку и даже в пятерку самых популярных направлений.

«У нас уникальная природа, богатое культурное и исторические наследие, развита сеть санаториев, горнолыжных центров. Главное — системная работа. Туристическая сфера составляет значимую часть нашей экономики, поэтому будем продолжать вдумчиво, энергично и последовательно заниматься этой темой», — подытожил Радий Хабиров.





