В России объявлен конкурс врачей, победитель получит полмиллиона

Минздрав России объявил о старте Всероссийского конкурса врачей и конкурса на лучшего специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Проводиться он будет с помощью электронных ресурсов минздрава.

Конкурсанты выдвигаются коллективами, также возможно самовыдвижение.

Победителям конкурса врачей выплачивается денежное поощрение в размере: 1 место — 500 тыс. руб., 2 — 300 тыс. руб., 3 — 200 тыс. руб.

Победителям второго конкурса: 1 место - 250 тыс. руб., 2 — 150 тыс. руб., 3 — 100 тыс. руб.

«Информационные письма с необходимыми сведениями направлены в заинтересованные органы государственной власти и организации», — сообщили в минздраве. Конкурс будет завершен к лету. Информация о результатах будет размещена на официальном сайте министерства здравоохранения РФ.