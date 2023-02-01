Творческий подход к сбору гумпомощи: в Башкирии пройдет благотворительный концерт в поддержку бойцов

В Башкирии общественная организация «Ветераны пограничных войск» творчески подошла к сбору помощи для участников СВО. Совместно с администрацией Давлекановского района они готовят благотворительный концерт «Поддержим наших». Он состоится 17 февраля в районном доме культуры в Давлеканово. Все средства, вырученные с продажи билетов, пойдут на закупку гуманитарной помощи для бойцов.

Как рассказал агентству «Башинформ» начальник управления культуры администрации Давлекановского района Рафис Ахмадрахимов, на сцене выступят местные артисты, духовой оркестр, народно-инструментальный ансамбль «Экспромт», а также ветераны пограничных войск из городов Башкирии, Набережных Челнов и Москвы.

«Будет насыщенная, интересная, а главное - патриотическая программа. Я уверен, что концерт вызовет ажиотаж у местных жителей, так как они с самого начала активно помогают в сборе гуманитарной помощи. А тут смогут и творчеством насладиться, и доброе дело сделать. Тем более, что концерт пройдет накануне праздника, Дня защитника Отечества», - отметил Рафис Ахмадрахимов.

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