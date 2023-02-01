Стало известно, какие дворовые территории благоустроят в 2023 году в Уфе

В Уфе продолжается республиканская программа «Башкирские дворики». В 2023 году планируется комплексно благоустроить 17 дворовых территорий, объединяющих 56 многоквартирных домов.



«Проектно-сметную документацию разработали. Сейчас идет подготовка к проведению конкурсных процедур для определения подрядных организаций. Работы начнут при наступлении благоустроительного сезона», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что в адресный перечень включают дворовые территории с максимальным износом асфальтобетонного покрытия и общим состоянием двора. При этом учитываются обращения и пожелания жителей.

В рамках программы «Башкирские дворики» ремонтируют асфальтовое покрытие, заменяют бордюры, расширяют проезды и парковочные зоны, обновляют тротуары и пешеходные дорожки. Обустраивают детские игровые и спортивные площадки с травмобезопасным резиновым покрытием, устанавливают новые скамейки, урны, современные площадки для сбора мусора, дополнительные опоры уличного освещения и новые энергосберегающие светильники, систему видеонаблюдения.