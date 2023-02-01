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Вчера, 16:42

Мобилизованные вправе отказаться от ОСАГО и получить деньги за неиспользованную страховку

Мобилизованные вправе отказаться от ОСАГО и получить деньги за неиспользованную страховку. Мера поддержки уже вступила в действие, сообщили в Нацбанке РБ.  

Участники специальной военной операции могут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть стоимости полиса. Воспользоваться этим правом могут как мобилизованные граждане, так и добровольцы и профессиональные военнослужащие.    

Чтобы вернуть часть страховой премии за неистекший период страхования, надо подать в страховую компанию заявление и документы, которые подтверждают факт службы, – например, военный билет. Это можно сделать любым удобным способом: через мобильное приложение, личный кабинет на сайте страховщика или по почте. При этом неважно, каким образом был оформлен полис. По доверенности отказаться от страховки за мобилизованного может и другой человек.    

Следует помнить, что при досрочном расторжении договора ОСАГО возвращается только часть стоимости полиса. Эта сумма зависит от того, какой срок страхования не был использован. При этом страховщик удержит 23% от этой суммы за свои услуги.    

За 9 месяцев прошлого года в республике было заключено свыше 700 тыс. договоров ОСАГО на сумму более 4 млрд рублей. Средняя стоимость полиса составила 5,8 тыс. руб. (по РФ в среднем 6,5 тыс. руб.).

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