Больница заплатит жителю Башкирии компенсацию за некачественное восстановление целостности кости

Прокуратура города Октябрьского поддержала в суде требования местного жителя о компенсации морального вреда в связи с некачественно оказанной ему медицинской помощью. Агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального надзорного ведомства сообщили о том, что мужчине в связи с полученной травмой в июле 2021 года была проведена операция по восстановлению целостности кости.

«Однако после выписки из стационара состояние здоровья пациента ухудшилось. Согласно судебно-медицинской экспертизе причиной таких негативных последствий явились непроведение антибактериальной терапии в постреанимационном периоде. Причиненный вред здоровью расценивается как средней степени тяжести», — пояснили в прокуратуре РБ.

Суд с учетом позиции прокуратуры города удовлетворил исковые требования истца и взыскал с медорганизации 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда пока не вступило в законную силу.