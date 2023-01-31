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В Уфе в 2023 году капитально отремонтируют электросети в 13 многоквартирных домах

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Региональный оператор капитального ремонта в 2023 году планирует обновить электросети в 13 жилых домах Уфы. Об этом «Башинформу» сообщили в столичной мэрии.

Сети обновят в ряде многоквартирных домов на проспекте Октября, 50-летия СССР, 50-летия Октября, на улицах Парковой, Заводской, Левитана, Мубарякова, Салавата, Софьи Перовской и переулке Запорожский.

В перечень работ входит ремонт или замена: электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и обеспечения работы инженерных систем; вводного распределительного устройства; распределительных и групповых щитов; внутридомовых разводящих магистралей и стояков освещения; этажных распределительных щитов на каждом этаже с заменой автоматических выключателей согласно номинальной нагрузке и возможностью установки счетчика для каждой квартиры; осветительных приборов на антивандальные, светодиодные светильники.

Автор:Ляйсан Закирова
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