Новости Башкортостана и Уфы
69.59
+0.26
75.78
+0.37
83.79
-0.71
-7 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 15:48

В минтруде рассказали, сколько должен быть официальный заработок для назначения единого пособия

В министерстве труда России дали разъяснения по назначению единого пособия. Напомним, новое пособие объединяет 5 уже действующих выплат семьям с детьми — от беременности женщины и до исполнения ребенку 17 лет.

Как ранее сообщал «Башинформ», при назначении единого пособия учитывается уровень доходов семьи, имущество и занятость родителей. Для того чтобы семья, которая по доходам и имуществу проходит по критериям назначения пособия, получала выплату, у родителей в течение расчетного периода должен быть заработок или объективная причина для его отсутствия.

Учитывается заработок, который был в течение расчетного периода — это 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

«Не обязательно, чтобы у родителей был заработок на протяжении всех 12 месяцев, он может быть и кратковременным. Правило нулевого дохода, то есть необходимость подтверждать объективные причины отсутствия дохода, применяется только при полном отсутствии дохода в расчетном периоде. Для назначения единого пособия достаточно кратковременного заработка — даже в одном месяце, — объяснили в минтруде. — Например, вы только в декабре нашли работу и трудоустроились, а за единым пособием обратились в феврале 2022 года. Ваш расчетный период: с января 2022 года по декабрь 2022 года. В этом случае отказа по причине отсутствия заработка не будет».

Получается, что уже через 2 месяца после трудоустройства или получения любого другого официального дохода этот заработок будет попадать в расчетный период и позволит избегать отказов из-за отсутствия занятости у родителей.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика