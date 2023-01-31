В минтруде рассказали, сколько должен быть официальный заработок для назначения единого пособия

В министерстве труда России дали разъяснения по назначению единого пособия. Напомним, новое пособие объединяет 5 уже действующих выплат семьям с детьми — от беременности женщины и до исполнения ребенку 17 лет.

Как ранее сообщал «Башинформ», при назначении единого пособия учитывается уровень доходов семьи, имущество и занятость родителей. Для того чтобы семья, которая по доходам и имуществу проходит по критериям назначения пособия, получала выплату, у родителей в течение расчетного периода должен быть заработок или объективная причина для его отсутствия.

Учитывается заработок, который был в течение расчетного периода — это 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

«Не обязательно, чтобы у родителей был заработок на протяжении всех 12 месяцев, он может быть и кратковременным. Правило нулевого дохода, то есть необходимость подтверждать объективные причины отсутствия дохода, применяется только при полном отсутствии дохода в расчетном периоде. Для назначения единого пособия достаточно кратковременного заработка — даже в одном месяце, — объяснили в минтруде. — Например, вы только в декабре нашли работу и трудоустроились, а за единым пособием обратились в феврале 2022 года. Ваш расчетный период: с января 2022 года по декабрь 2022 года. В этом случае отказа по причине отсутствия заработка не будет».

Получается, что уже через 2 месяца после трудоустройства или получения любого другого официального дохода этот заработок будет попадать в расчетный период и позволит избегать отказов из-за отсутствия занятости у родителей.