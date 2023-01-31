В Башкирии за неделю произошло 4 аварийных отключения воды и света с превышением допустимого времени

Во вторник и. о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова на оперативном совещании правительства в ЦУРе рассказала, что за период с 23 по 30 января в республике произошло 4 случая аварийного отключения коммунальных ресурсов с превышением допустимой продолжительности перерыва их предоставления:

- 23 января в Белорецке (ул. К. Маркса, 48) для устранения повреждения на тепловой сети, была приостановлена подача теплоснабжения в 14 многоквартирных домах, двух социально значимых объектах, с охватом 3459 потребителей. Продолжительность отключения составила 7,5 часов.

- 24 января в городе Бирске (ул. Лермонтова, 61) в связи с повреждением на водопроводной сети была приостановлена подача холодного водоснабжения. Под отключением оказались два многоквартирных дома, 42 индивидуально-жилых строения, в которых проживают 122 потребителя. Продолжительность отключения составила 18,5 часов.

- 27 января в Архангельском районе (село Архангельское) по причине повреждения на водопроводной сети произошло отключение холодного водоснабжения в 31-м частном доме, с охватом 58 потребителей. Продолжительность отключения составила более 18 часов.

- 30 января в Белокатайском районе (село Новобелокатай) в связи с повреждением на водопроводной сети произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. В зоне отключения оказались 120 индивидуально-жилых строений, 360 жителей. Продолжительность устранения аварии составила более 11 часов.

В Уфе было 16 плановых и аварийных отключений. Устранение аварий завершено в пределах нормы времени. Под отключением оказался 71 дом, с охватом более 15 тысяч потребителей (15 499 человек). Отключений коммунальных ресурсов с превышением допустимой продолжительности времени в городе Уфе не зафиксировано.

Было 57 отключений ресурсов, при которых проводились плановые работы в 197 домах, с охватом более 60 тысяч потребителей (60 344 человек), из них 19 случаев по плановому отключению электроснабжения (53 МКД, 9 634 потребителя). По всем озвученным отключениям ремонтные работы по восстановлению проведены. Подача коммунальных ресурсов полностью возобновлена.

Всего с начала текущего года по республике зафиксировано 339 случаев аварийных отключений коммунальных ресурсов, из них 219 случаев приостановки подачи электроснабжения, что составляет 65% от общего числа аварийных отключений. В том числе холодное водоснабжение – 74 случая (22%); горячее водоснабжение – 24 случая (7%); теплоснабжение –17 случаев (5%); газоснабжение – 5 случаев (1%).

Напомним, 18 января в «Башинформе» прошел брифинг по ситуации с аварийными отключениями электроэнергии в морозы в муниципальных образованиях республики и принимаемым мерам по решению вопросов с перебоями электроснабжения. Участники встречи рассказали о перспективах и временных сроках, когда жители региона увидят свет если не в конце тоннеля, так в своих домах.