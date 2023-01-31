В Башкирии не взыщут принудительно с налогоплательщиков, если они не согласны с суммой на ЕНС

До 1 марта налоговые органы проведут с налогоплательщиками индивидуальные сверки по единому налоговому счёту (ЕНС). Если налогоплательщик до 1 марта 2023 года не согласится с корректностью отражения суммы на счету, в отношении него не будут применены меры принудительного взыскания, выяснило информагентство «Башинформ».

Мера предусмотрена в соответствии с решением руководителя ФНС России Даниила Егорова. Она распространяется на тех, кто допустил ошибки при оплате своих налоговых обязательств за отчётные периоды до 2023 года. Это позволит избежать конфликтов, связанных с введением института ЕНС, между налоговыми органами и налогоплательщиками.

Кроме того, до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года по отдельным видам налогов и сборов приостановлено привлечение к налоговой ответственности налогоплательщиков за нарушения законодательства, связанные с представлением (непредставлением) уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.